Leitbörsen in Fernost schließen mit leichten Verlusten

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost sind am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Belastet hatten die fernöstlichen Aktienmärkte weitere Sorgen um die chinesische Wirtschaft, nachdem der iPhone-Konzern Apple eine Umsatzwarnung veröffentlicht hatte.

Als Grund dafür nannte Apple-Chef Tim Cook eine stärkere wirtschaftliche Abwärtsbewegung in der Volksrepublik. Apple habe die allgemeine wirtschaftliche Abschwächung in dem Land und ihre Folgen unterschätzt, sagte er weiter. Die Umsatzwarnung des Apple-Konzerns belastete regional vor allem die Kurse seiner Zulieferer. In Taiwan sackten so die Papiere von Hon Hai Precision (Foxconn) um 1,7 Prozent ab. TSMC verloren indes 1,8 Prozent.

Bei Betrachtung der Börsenbarometer verlor der Hang Seng Index in Hongkong 0,26 Prozent auf 25.064,36 Einheiten. Der Shanghai Composite sank indes um marginale 0,04 Prozent auf 2.464,36 Stellen. In Tokio blieb die Börse wegen eines Feiertages erneut geschlossen. Erst am morgigen Freitage läuten in der japanischen Hauptstadt wieder die Börsenglocken den Handel ein.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich unterdessen ohne klare Richtung. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.513,71 Zählern mit minus 1,05 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney kletterte dagegen um deutliche 1,23 Prozent auf 5.694,60 Einheiten. Aufgrund der am Vortag gestiegenen Ölnotierungen verzeichneten in Australien Woodside Petroleum Gewinne von 3,4 Prozent. Oil Search stiegen um 2,6 Prozent.