Football: NFL-Titelverteidiger Philadelphia in Chicago gefordert

Chicago (APA) - Der Titelverteidiger ist sofort gefordert, das Favoritenfeld breit gefächert: Die National Football League (NFL) startet mit den Play-offs in die entscheidenden Wochen auf dem Weg zur Super Bowl LIII am 3. Februar in Atlanta. In den Wild-Card-Spielen am Wochenende (alle live auf PULS 4) will unter anderem der aktuelle Champion Philadelphia Eagles bei den Chicago Bears das frühe Aus verhindern.

Auch die drei weiteren Partien versprechen Hochspannung: Die Houston Texans empfangen am Samstag (22.35 MEZ) die Indianapolis Colts, die Dallas Cowboys die Seattle Seahawks (Sonntag, ab 02.15 MEZ). Die Baltimore Ravens genießen dann am Sonntag (19.05 MEZ) Heimvorteil gegen die Los Angeles Chargers, ehe es für Titelverteidiger Philadelphia (ab 22.40 MEZ) in Chicago ernst wird.

Die favorisierten New Orleans Saints mit Star-Quarterback Drew Brees steigen dagegen ebenso wie die Los Angeles Rams, Kansas City Chiefs und die New England Patriots mit Superstar Tom Brady erst im Viertelfinale (Divisional Playoffs) am übernächsten Wochenende (12./13. Jänner) in die K.o.-Phase ein.

Dabei wird vor allem Patrick Mahomes im Fokus stehen. Der 23-jährige Spielmacher führte die Chiefs zur besten Bilanz in der American Football Conference (AFC) und warf sich gleich in seiner ersten Saison als Starting Quarterback in die Geschichtsbücher: 50 Touchdown-Pässe in einer Saison gelangen zuvor nur NFL-Legende Peyton Manning (55 Pässe im Jahr 2013) und Brady (50 im Jahr 2007).