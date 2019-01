Handball: ÖHB-Männer zünden in Innsbruck letzte Teststufe vor WM

Innsbruck (APA) - Mit dem Continental Cup in der Innsbrucker Olympiaworld zünden Österreichs Handballmänner von Freitag bis Sonntag die letzte Teststufe vor der Weltmeisterschaft in Dänemark/Deutschland. Den finalen Schliff holen sich Nikola Bilyk und Co. mit Partien gegen WM-Teilnehmer Bahrain (Freitag, 20.15 Uhr/live ORF Sport +) sowie Griechenland (Sonntag, 15.00). Eine Woche später wird es bereits ernst.

Genau sieben Tage nach dem Match gegen Bahrain steht in Herning in Dänemark am 11. Jänner das erste WM-Spiel gegen Saudi-Arabien am Programm. Für die Truppe von Patrekur Johannesson ist das Spiel in Innsbruck ein idealer Test für den WM-Auftakt, der ebenfalls ein Duell mit einem Team der Asien-Zone bringt. Bahrain, das bei den kontinentalen Meisterschaften Silber holte, ist dabei wohl etwas höher einzuschätzen als Saudi-Arabien, das Vierter wurde. Für Johannesson ist es auch ein Zusammentreffen mit seinem vielfachen isländischen Nationalteamkollegen Aron Kristjansson, der nun die Saudis coacht.

Am Sonntag (15.00) trifft man zum Abschluss des Continental Cups auf Griechenland, das sich wie - fast immer - nicht für die WM qualifizierte, und für Angola einsprang. Der afrikanische WM-Teilnehmer sagte aus finanziellen Gründen ab, für Johannesson ist das kein Problem. „Das ist nicht so schlimm, dass sie nicht kommen. Entscheidend ist, was wir machen“, erklärte der 46-Jährige.

In Innsbruck hat Johannesson erstmals vor der WM den kompletten 18-Mann-Kader zur Verfügung. Zwischen Weihnachten und Neujahr absolvierten die sieben in der heimischen Liga engagierten Spieler und die Legionäre Thomas Bauer, Sebastian Frimmel, Lukas Herburger, Frederic Wüstner und Kristian Pilipovic die ersten Trainingseinheiten. Am Dienstag stießen auch die Deutschland-Legionäre Alexander Hermann, Janko Bozovic, Robert Weber, Nikola Bilyk, Raul Santos und Romas Kirveliavicius zum Team. Unmittelbar vor WM-Beginn muss Johannesson noch auf 16 Spieler reduzieren.

Kurzfristig könnte ihm Tormann-Routinier Thomas Bauer abhandenkommen. Der 32-Jährige erwartet gemeinsam mit seiner Frau und ehemaligen ÖHB-Teamspielerin Laura erstmals Nachwuchs. „Wichtig ist, dass alles gut läuft. Alles andere ist egal“, meinte Johannesson. Die Ersatzleute Nikola Marinovic und Thomas Eichberger stehen für diesen Fall jedenfalls bereit.

Drei-Nationen-Turnier (Continental Cup) in der Innsbrucker Olympiaworld:

Freitag, 20.15 Uhr (live ORF Sport +): Österreich - Bahrain

Samstag, 18.00 Uhr: Bahrain - Griechenland

Sonntag, 15.00: Österreich - Griechenland