Wiener Börse (Mittag) - Bank-Werte ziehen ATX ins Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Eine Umsatzwarnung von Apple nach Börsenschluss an der Wall Street am Mittwoch hatte zuvor die Konjunktursorgen der Anleger befeuert. Schwergewichtige Bankaktien zogen den ATX ins Plus.

So wurde der heimische Leitindex um 12.00 Uhr mit 2.778,75 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 7,9 Punkten bzw. 0,29 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -1,19 Prozent, FTSE-100/London -0,35 Prozent und CAC-40/Paris -1,16 Prozent.

Banken im Euroraum haben wieder etwas mehr Kredite an Firmen vergeben. Im November erhielten die Unternehmen 4,0 Prozent mehr Darlehen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Im Oktober war das Plus bei 3,9 Prozent gelegen. Die Kredite an Privathaushalte legten im November um 3,3 Prozent zu.

Am Nachmittag steht der ISM-Index des Verarbeitenden Gewerbes in den USA im Fokus. Regionale Umfragen und die schwachen Aktienmärkte lassen auf einen Rückgang schließen, schreibt der Helaba-Experte Ulrich Wortberg. Zwar dürfte das Niveau weiterhin hoch sein, die an den Finanzmärkten vorherrschenden Konjunktursorgen werden im Falle einer Stimmungsabkühlung aber nicht gemildert, hieß es weiter.

Eine Prognosesenkung des US-Konzerns Apple sorgte für Abschläge an Asiens Börsen sowie kurzzeitig beim US-Dollar. Auch der steirische Halbleiterhersteller ams (minus 19 Prozent) an der Schweizer Börse dürfte davon belastet worden sein.

An der Wiener Börse profitierten heimische Bank-Werte von einem freundlichen europäischen Branchenumfeld. So legten Erste Group um 1,88 Prozent und Raiffeisen International Bank um 2,32 Prozent. Auch BAWAG zogen um 0,22 Prozent höher.

An der Spitze im ATX Prime legten Semperit um satte 6,85 Prozent auf 10,92 Euro zu. Hingegen kamen die AG-Aktien von ihren kräftigen Vortagesgewinnen wieder etwas zurück und verloren 2,38 Prozent. Die Titel des Aluminiumkonzerns waren am Mittwoch noch um 7,69 Prozent gestiegen. Auch AT&S sackten um 0,51 Prozent auf 15,70 Euro ab.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.55 Uhr bei 2.781,35 Punkten, das Tagestief lag gegen 9.20 Uhr bei 2.741,61 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,34 Prozent höher bei 1.405,57 Punkten. Im prime market zeigten sich 19 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.189.817 (Vortag: 1.643.309) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 26,83 (40,24) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 187.793 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,48 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA175 2019-01-03/12:09