Volleyball: ÖVV-Teams im Streben um EM-Tickets vor Heim-Pflichtsiegen

Graz (APA) - Die österreichischen Volleyball-Nationalteams stehen am Samstag (17.45 Uhr/Damen, 20.15/Herren, jeweils live ORF Sport+) in Graz in der EM-Qualifikation vor Heim-Pflichtsiegen gegen Albanien. Denn nur im Erfolgsfall geht es am Mittwoch in der Schweiz bzw. in Kroatien um eine realistische Chance auf die Endrunden-Tickets. Vor dem finalen Doppel haben die ÖVV-Herren die etwas bessere Ausgangslage.

Denn das Team liegt in Gruppe D als aktuell drittbester der acht Gruppenzweiten auf einem Aufstiegsrang. Ein Selbstläufer ist gegen die wie die Österreicher bei zwei Siegen aus vier Spielen haltenden Albaner aber nicht zu erwarten, gab es doch zum Quali-Auftakt im August auswärts ein 2:3. „Ich bin überzeugt, dass wir den Weg gefunden haben, das Spiel so aufzuziehen, dass wir eine gute Chance haben“, beruhigte Teamchef Michael Warm am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Graz.

Der Deutsche muss allerdings auf einige absolute Leistungsträger verzichten, darunter die Italien-Legionäre Alexander Berger und Paul Buchegger. Warm hat daher mit Philipp Schneider einen Routinier für das Nationalteam reaktiviert. „Philipp hat zwar seine Hochzeiten hinter sich, aber ein gutes Standing in der Mannschaft“, erklärte der Coach über den 37-Jährigen. „Er hat uns durch seine mentale Stärke und seine Emotionalität immer geholfen.“

In der Vorbereitung in Steinbrunn im Burgenland lag der Fokus darauf, sich auf die geänderte Kaderzusammensetzung gut einzustellen. In zwei Testländerspielen gegen die Slowakei (3:2, 0:3) habe Warm einige sehr positive Dinge gesehen, vor allem im Bereich Annahme/Zuspiel/Angriff.“ Die jungen Spieler in der Mannschaft sollen u.a. von Kapitän Peter Wohlfahrtstätter und Thomas Zass geführt werden. Letzterer bestätigte sich zuletzt als sehr guter Diagonal-Ersatz für Buchegger.

Haben die ÖVV-Herren bisher 3:1-Heimsiege gegen Kroatien und Portugal zu Buche stehen, ist es bei den rot-weiß-roten Damen in Gruppe B bisher nur ein 3:0-Erfolg in Albanien. Die sechs Punkte davor auf Rang zwei liegenden Schweizerinnen dürfen im Parallelspiel in Kroatien nicht punkten, um beim „Showdown“ noch in Reichweite zu sein. „Ich glaube, dass wir stärker als Albanien sind“, meinte ÖVV-Libera Sophie Wallner. „Gegen die Schweiz auswärts ist es schwierig.“

Nichtsdestotrotz herrscht im ÖVV-Lager Optimismus, mit zwei klaren Siegen noch auf Rang zwei vorzustoßen. „Dieses Team hat enorme Schritte gemacht“, erläuterte Teamchefin Svetlana Ilic. „Wir haben kein anderes Ziel, als bei dieser EM sein zu wollen.“ Der Quali-Start sei wegen des Fehlens einiger Spielerinnen nicht ganz so geglückt. „Jetzt sind aber alle auf einem guten Niveau und gut in Form.“ Für beide ÖVV-Teams wäre die EM-Teilnahme aus eigener Kraft eine neue Errungenschaft.

Verbandssportdirektor Gottfried Rath sieht dem Doppel im neuen, 3.000 Zuschauer fassenden Sportpark Graz sowie dem Quali-Ausklang optimistisch entgegen. „Ich glaube, wir haben gute Chancen und es großteils fest in der Hand. Bei den Damen ist es schwierig, aber machbar. Die Heimhalle kann ein kleiner Vorteil sein. Bei den Herren ist es wichtig für uns, dass wir das gewinnen gegen Albanien. Wenn das der Fall ist, sieht die Sache gut aus.“