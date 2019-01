Europas Leitbörsen weiten im Verlauf ihre Verluste aus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Verlauf weiter nachgegeben. Sorgen um die chinesische Wirtschaft belasten erneut die Weltmärkte. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel um 0,99 Prozent auf 2.963,63 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.20 Uhr mit 10.447,18 Punkten und minus 1,26 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London gab um 0,23 Prozent nach und steht nun bei 6.718,85 Stellen.

Am Vorabend hatte der iPhone-Konzern Apple eine Umsatzwarnung ausgesprochen und damit seine Anleger schockiert. Als Grund dafür nannte Apple-Chef Tim Cook eine stärkere wirtschaftliche Abwärtsbewegung in der Volksrepublik China. Bereits tagsüber hatten Stimmungsdaten aus der Volksrepublik die Stimmung am Mittwoch eingetrübt.

Nachbörslich waren daraufhin die Titel von Apple ins Minus gerutscht, woraufhin am heutigen Handelstag die europäischen Zulieferertitel des iPhone-Herstellers deutlich tiefer starteten. Ein solcher Wert waren die Aktien der heimischen ams AG. Sie sackten im Verlauf um beinahe 20 Prozent ab. Damit tendierten die in Zürich gehandelten Wertpapiere Anfang 2019 auf dem gleichen Niveau wie Anfang 2014: bei 19 Schweizer Franken.

Nicht nur die Anteilsscheine der ams AG mussten deutliche Abschläge einstecken. Auch die Anteilsscheine der deutschen Dialog Semiconductor gaben um klare 8,8 Prozent nach. Die im Eurozonen-Leitindex vertretenen Titel der ASML Holding reduzierten sich um mehr als vier Prozent und waren damit der schwächste Wert im Euro-Stoxx-50.

Die Belastung von der Gewinnwarnung spürten auch Titel außerhalb der Technologiebranche. In Luxusmarken investierte Anleger machen sich ebenfalls zunehmend Sorgen um den Wachstumsmarkt China: LVMH und Kering gaben um 2,8 und 3,9 Prozent nach.

In Großbritannien rückten indes die Anteilsscheine des Einzelhändlers Next in den Fokus. Sie gewannen 4,6 Prozent, nachdem der Konzern seinen Handelsbericht zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht hatte. Darin war vor allem ein Anziehen von Onlineverkäufen zu beobachten. Im Fahrtwasser der Next-Papiere stiegen auch die Titel des Branchenrivalen Marks & Spencer (plus 2,1 Prozent).

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals tendierten Zalando um 3,7 Prozent fester. Doch dürfte hier weniger der Umsatzbericht von Next Rückenwind verliehen haben als vielmehr ein Interview des Start-Up-Gründers Marcel Münch. Er bezeichnete Zalando als potenziellen „Übernahmekandidaten“, sollte der chinesische Alibaba-Konzern künftig in Europa investieren.

In Zürich waren Nestle nach einem positiven Analystenkommentar mit einem Anstieg um 1,7 Prozent in einem überwiegend negativen Börsenumfeld eine positive Ausnahme. Die Schweizer Großbank UBS sieht bei den Papieren des Lebensmittelherstellers nach zuletzt schwacher Kursentwicklung einen guten Einstiegszeitpunkt gekommen. Analystin Pinar Ergun sprach ihnen nun eine Kaufempfehlung aus.

