Brand im Universitätsklinikum Krems - Laut Polizei Brandstiftung

Krems (APA) - Die Ursache für das Feuer in einer WC-Anlage am Mittwochabend im Universitätsklinikum Krems ist geklärt. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte Polizeisprecher Heinz Holub am Donnerstag auf APA-Anfrage zu den laufenden Ermittlungen. Ein Handtuchhalter im Erdgeschoß des Krankenhauses dürfte in Brand gesetzt worden sein.

Der Schaden hielt sich durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr in Grenzen. Beschädigt wurden Teile der Einrichtung und die Beleuchtung in der WC-Anlage, auch die Decke wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.