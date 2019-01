AK-Wahl Steiermark - Fraktionen kürten ihre Spitzenkandidaten

Wien (APA) - Die steirischen AK-Fraktionen sammeln sich zum Wahlkampf: AK-Vizepräsident und FCG-Chef Franz Gosch wurde von seiner Gruppierung einstimmig zum Spitzenkandidaten gekürt. Der steirische AK-Präsident und FSG-Chef Josef Pesserl stellt sein Team am Montagabend im Grazer Kammersaal vor. Die Liste GLB-KPÖ tritt mit 66 Kandidaten an. Die AK-Wahl 2019 findet in der Steiermark von 28. März bis 10. April statt.

Gosch, auch Obmann der Pendlerinitiative, will einerseits als Spitzenkandidat „möglichst viele der rund 420.000 steirischen Arbeiterkammermitglieder“ von der Leistungsfähigkeit seiner ÖAAB-FCG-Fraktion überzeugen. Gosch war im Zuge der Sozialversicherungsreform nicht davor zurückgescheut, für die Beibehaltung der AUVA zu agieren und gegen die ÖVP Stellung zu beziehen: „Wer die Sozialpartnerschaft infrage stellt, gefährdet den Wohlstand in Österreich“. Er sei für notwendige Reformen, aber „für ein kräftiges Nein, wenn das Kind mit dem Bade ausgegossen werden soll“.

Die stärkste Gruppierung der Kammer für Arbeiter und Angestellte Steiermark, die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG), wird am kommenden Montag um 17.00 Uhr ihr Team aus 110 Kammerräten präsentieren, unter dem Motto „Recht auf mehr Geld in der Tasche, Recht auf Arbeit, die Zeit fürs Leben lässt und eine faire Arbeitswelt, in der die Menschen zählen“.

Für die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) tritt wieder Harald Korschelt als Spitzenmann an: Weiters im Spitzenteam sind u.a. Patrick Derler und Helga Klimbacher. Man habe bereits mehrere Kandidatenseminare abgehalten, so Korschelt zur APA, am 12. Jänner gebe es ein internes Kandidatentreffen. Man trete unter dem Slogan „FA bewegt die AK“ an. Er sei der Ansicht, sagte Korschelt, dass „die Regierung nicht die AK ist, aber die AK ist auch keine Regierung“. Die „Riesenerrungenschaft des Familienbonus“ lasse man sich nicht schlechtmachen, so Korschelt in Anspielung auf Äußerungen von AK-Präsidentin Renate Anderl vor Weihnachten.

Spitzenkandidatin für die Liste Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen (AUGE/UG) ist Sandra Hofmann, Betriebsratsvorsitzende beim Logistiker Knapp AG und Kammerrätin. Auch die weiteren drei Spitzenplätze der Liste sind weiblich besetzt.

Der Gewerkschaftliche Linksblock (GLB-KPÖ) hatte seine Wahlliste diese Woche eingereicht. Mit 66 Kandidaten treten 22 Personen mehr an als beim letzten Mal. Spitzenkandidaten ist Kurt Luttenberger, Betriebsrat beim bfi.

