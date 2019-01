Eishockey: Graz 99ers verpflichteten Schweden Johansson

Graz (APA) - Die Graz 99ers haben am Donnerstag die Verpflichtung eines neuen Verteidigers bekanntgegeben. Der Tabellenzweite der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) holte den Schweden Karl Johansson vom CHL-Vorjahresfinalisten Växjö Lakers in die steirische Hauptstadt. Johansson (25) brachte es in dieser Saison in der schwedischen Liga auf 18 Spiele und war zuletzt an den Zweitligisten IK Oskarshamn verliehen.