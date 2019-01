Nach Felssturz in Steiermark: Sperre bei Hieflau bis zu drei Wochen

Hieflau (APA) - Nach dem Felssturz im Bereich des Bahnhofes Hieflau ist von der obersteirischen Bezirkshauptmannschaft Liezen am Donnerstag eine Sperre der Gesäusestraße (B146) und der Bahnstrecke verfügt worden. Es sei Gefahr im Verzug, hieß es seitens der BH auf APA-Anfrage. Die Sperre bleibe bis zum Anbringen zusätzlicher Schutznetze und der Räumung der sogenannten Fallböden von Gesteinsmaterial aufrecht.

Der Landesgeologe hatte am Donnerstagvormittag nach dem Abbruch von Felsstücken am Mittwoch zusammen mit Fachleuten der Katastrophenschutzabteilung der BH Liezen die Engstell im Ort in Augenschein genommen. Je nach Vorankommen der Sicherungsarbeiten und der Witterung werde über die Dauer der Sperre entschieden, sagte ein BH-Bediensteter. Eine großräumige Umleitung wurde über die Buchauer Straße (B117) bzw. Eisenstraße (B115) eingerichtet.