Indien - Proteste von Hindu-Fundamentalisten legen Kerala lahm

Thiruvananthapuram (APA/AFP/KAP) - Mit mehreren Demonstrationen und einem „Hartal“ gegen den Zutritt von Frauen zum Tempel Sabarimala haben Hindu-Fundamentalisten am Donnerstag das öffentliche Leben in dem indischen Bundesstaat Kerala weitgehend lahmgelegt. Medienberichten zufolge blieben Märkte und Schulen im Staat am Donnerstag geschlossen, zahlreiche Straßen waren blockiert.

Der Begriff „Hartal“ bezeichnet einen Tag der Trauer oder des Protests, an dem alle Läden geschlossen bleiben und nicht gearbeitet wird. Die Aktionen, bei denen es mancherorts zu Ausschreitungen kam, wurden laut örtlichen Medienberichten von der regierenden Indischen Volkspartei (BJP) von Premierminister Narendra Modi mitorganisiert. Die oppositionelle Kongresspartei rief in Kerala zu Gegendemonstrationen für die Rechte von Frauen auf.

Die Proteste waren am Mittwoch ausgebrochen, nachdem die Behörden der linksgerichteten kommunistischen Regionalregierung Keralas zwei Frauen den Zugang zum Tempel Sabarimala ermöglicht hatten. Damit wurde ein Urteil des Obersten Gerichts Indiens vom September durchgesetzt. Damals hatte das Gericht das bisherige Besuchsverbot für Frauen im menstruationsfähigen Alter zwischen 10 und 50 Jahren mit Verweis auf den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung gekippt. Ihnen war der Zutritt zu den Heiligtümern des Sabarimala Tempels bis dahin verwehrt worden, da ihre Anwesenheit nach Ansicht konservativer Hindus das Zölibat der Tempelgottheit Ayappa gefährden würde.

Die beiden Frauen sind nun die ersten seit dem umstrittenen Richterspruch, denen es tatsächlich gelang, das Heiligtum zu betreten.