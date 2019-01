Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Kassahandel kaum verändert. Die Umlaufrendite lag wie am Vortag bei 0,07 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Dagegen sind die Renditen in Italien sehr stark gestiegen. Eine deutlicher Konjunktureinbruch könnte die Verschuldungslage weiter verschärfen, fürchten Beobachter. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 0,14 Prozentpunkte auf 2,829 Prozent.