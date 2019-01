US-Firmen schufen im Dezember weit mehr Jobs als erwartet

New York (APA/Reuters) - US-Firmen haben vor der Jahreswende weit mehr Stellen geschaffen als gedacht. Insgesamt kamen im Dezember 271.000 Mitarbeiter hinzu, wie der Personaldienstleister ADP am Donnerstag unter Berufung auf seine monatliche Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2017. Experten hatten lediglich mit einem Plus von 178.000 Beschäftigte gerechnet.

Der Zuwachs für November wurde nachträglich von 179.000 auf 157.000 nach unten revidiert.

Am Freitag steht regulär der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der neben den Jobs in der Privatwirtschaft auch Stellen im öffentlichen Dienst erfasst. Experten rechnen damit, dass außerhalb der Landwirtschaft 177.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Das wären 22.000 mehr als im November.

Die Notenbank (Fed) hebt angesichts der starken Konjunktur in den USA derzeit ihren Leitzins stufenweise an. Im Dezember wurde er auf die Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent heraufgesetzt. Dieses Jahr könnten laut den Prognosen der Währungshüter zwei weitere Erhöhungen folgen.