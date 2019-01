Emilie ist Neujahrsbaby in Oberösterreich - nicht Luisa

Vöcklabruck (APA) - Oberösterreichs Neujahrsbaby heißt Emilie und kam um 0.28 Uhr im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck zur Welt, teilte der Spitalsträger gespag am Donnerstag in einer Aussendung mit. Damit war das Mädchen um 64 Minuten früher auf der Welt als Luisa, die im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz geboren wurde. Aufgrund eines Informationsfehlers war Luisa vorerst zum Neujahrsbaby gekürt worden.

„Wir entschuldigen uns für diesen Fehler und wünschen allen ‚Neujahrs‘-Babys einen guten Start ins Leben“, heißt es in der Pressemitteilung weiters. Beide Mädchen und ihre Mütter sind wohlauf. Emilie wog laut gespag bei der Geburt 2.740 Gramm und ist 47 Zentimeter groß. Luisa brachte 3.870 Gramm auf die Waage und misst 52 Zentimeter.