BÖRSENFLASH - Semperit-Aktien legen 6,85% zu

Wien (APA) - Die Aktien von Semperit haben am Donnerstagnachmittag an der Wiener Börse kräftig zugelegt. Die Papiere des heimischen Herstellers für Produkte aus Kautschuk kletterten mit plus 6,85 Prozent bei 10,92 Euro an die Spitze des ATX Prime.

Damit erreichen die Semperit-Werte ein Zwei-Wochen-Hoch. Zuletzt standen die Titel am 18. Dezember 2018 höher. In den vergangenen Tagen hatte der schwache Handel für starke Ausschläge gesorgt. Nachrichten seitens des Unternehmens lagen keine vor.

Der ATX zeigte sich zuletzt mit plus 0,84 Prozent klar im grünen Bereich, während sich das europäische Börsen-Umfeld überwiegend schwächer präsentierte.

