„Mortier Next Generation“-Preis wird erstmals vergeben

Gent/Salzburg/Graz (APA) - Im Zeichen des belgischen Dramaturgen und langjährigen Intendanten der Salzburger Festspiele, Gerard Mortier (1943-2014), wird am nächsten Samstag (12. Jänner) erstmals der „Mortier Next Generation“-Förderpreis vergeben. Die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung richtet sich an junge Künstler, wie es am Donnerstag in einer Aussendung heißt. Wer den Preis erhält, wird in der Oper Gent enthüllt.

Mit der von dem Opernintendanten Serge Dorny, Albrecht Thiemann von der Fachzeitschrift „Opernwelt“ und dem Intendanten des Grazer „Ring Award“-Wettbewerbs, Heinz Weyringer, initiierten Auszeichnung sollen Künstler unterstützt werden, „die außergewöhnliches Talent erkennen lassen, am Anfang ihrer Karriere stehen und ein eigenes Projekt entwickeln wollen“, heißt es. Die Preisträger erhalten dementsprechend „die Möglichkeit, ihr Vorhaben im Dialog mit prominenten Tutoren in Theorie und Theaterpraxis zu erarbeiten“.

Der Preis soll künftig alle zwei Jahre vergeben werden. Als Unterstützer fungieren bis dato die Salzburger Festspiele, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (Deutschland), die „Fondation Pierre Bergé / Yves Saint-Laurent“ (Frankreich) sowie die Regionalregierung Flanderns (Belgien).