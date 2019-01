Skispringen: Huber als Vierter bester ÖSV-Springer in Innsbruck-Quali

Innsbruck (APA) - Daniel Huber war am Donnerstag in der Qualifikation für den dritten Tournee-Bewerb in Innsbruck als Vierter der bestplatzierte Österreicher. Der 26-Jährige landete bei gutem Aufwind bei 126 Metern, Stefan Kraft kam bei Rückenwind auf 120,5 m und war Neunter. Die Spitzenposition nahm nach zweiten Quali-Plätzen in Oberstdorf und Garmisch der Japaner Ryoyu Kobayashi (126,5 m) ein.

Tournee-Spitzenreiter Kobayashi, der Sieger von Oberstdorf und Garmisch, setzte sich 2,5 Punkte vor dem Tschechen Roman Koudelka (124,5) und dem Norweger Johann Andre Forfang (127,5 m) durch. Sein schärfster Rivale in der Gesamtwertung, der Deutsche Markus Eisenbichler, musste sich nach einem 116-m-Sprung mit dem 32. Platz begnügen.

Acht Österreicher schafften die Qualifikation. Wie das ÖSV-Top-Duo sind auch Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Clemens Aigner, Debütant Jan Hörl, Manuel Fettner und Clemens Leitner am Freitag (14.00 Uhr/live ORF eins) dabei. Markus Schiffner verpasste ebenso wie die der nationalen Gruppe angehörenden Thomas Hofer, David Haagen und Andreas Kofler einen Platz im Feld der 50 Teilnehmer am Weltcup-Bewerb.