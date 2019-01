Snowboard: Grünes Licht für Weltcup in Gastein

Bad Gastein (APA) - Dem Snowboard-Parallelslalom-Weltcup am 8. (Einzel/ab 14.30 Uhr) und 9. Jänner (Mixed-Team/ab 13.00 Uhr) in Gastein steht nichts mehr im Weg. Die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes (FIS) haben am Donnerstag den Zustand des Hanges auf der Bucheben gelobt. „Die Piste wäre schon heute für ein Rennen bereit“, bestätigte FIS-Renndirektor Peter Krogoll bei der Schneekontrolle.