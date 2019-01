UIAG startet Kapitalerhöhung - Grundkapital um rund 47 Prozent erhöht

Wien/Wels (APA) - Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Unternehmens Invest AG (UIAG) hat ihre am 31. Juli 2018 bekannt gegebenen Pläne für eine Kapitalerhöhung nun umgesetzt. Wie sie heute, Donnerstagnachmittag, mitteilte, ist die Durchführung der Sachkapitalerhöhung mit heutigen Tag initiiert worden.

Nach Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Firmenbuch werde die Beteiligung der UIAG an der UIAG Informatik-Holding GmbH, die ihrerseits zu 25 Prozent an der börsenotierten All for One Steeb AG beteiligt ist, auf rund 90 Prozent erhöht. Die Beteiligung der UIAG an der Plastech Holding GmbH werde von derzeit 32 auf 90 Prozent steigen.

„Durch die Sachkapitalerhöhung wird das Grundkapital der UIAG um rund 47,08 Prozent erhöht werden“, so das Unternehmen. Um die im Rahmen der Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung der Streubesitzaktionäre auszugleichen, solle nach Vorliegen eines von der Finanzmarktaufsicht gebilligten Kapitalmarktprospekts die beschlossene ordentliche Barkapitalerhöhung durchgeführt werden.

