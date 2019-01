Wiener Börse (Einheitswerte) - Unternehmens Invest erhöht Kapital

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Donnerstag drei Kursgewinnern drei -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden.

Meistgehandelte Titel waren Oberbank AG Stämme mit 1.867 Aktien (Einfachzählung). Die Bank führt eine fixe Frauenquote ein. Der Anteil von Frauen in Führungspositionen solle demnach in den nächsten zehn Jahren von derzeit 21 auf immerhin 40 Prozent verdoppelt werden.

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren SW Umewelttechnik AG mit plus 19,61 Prozent auf 12,20 Euro (71 Aktien), Burgenland Holding AG mit plus 2,74 Prozent auf 75,00 Euro (100 Aktien) und Oberbank AG Stämme mit plus 0,22 Prozent auf 90,00 Euro (1.867 Aktien).

Die größten Verlierer waren Cleen Energy AG mit minus 19,62 Prozent auf 2,54 Euro (200 Aktien), Frauenthal Holding AG mit minus 1,60 Prozent auf 24,60 Euro (1.000 Aktien) und K Industries AG mit minus 0,38 Prozent auf 52,80 Euro (209 Aktien).

Im mid market fielen die Papiere von DWH Deutsche Werte Holding um 3,36 Prozent auf 4,60 Euro.

Am letzten Handelstag im vergangenen Jahr notierten Unternehmens Invest um 1,96 tiefer auf 20 Euro. Die Beteiligungsgesellschaft hat eine Kapitalerhöhung umgesetzt. Nach Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Firmenbuch werde die Beteiligung der UIAG an der UIAG Informatik-Holding GmbH, die ihrerseits zu 25 Prozent an der börsenotierten All for One Steeb AG beteiligt ist, auf rund 90 Prozent erhöht.

Die Beteiligung der UIAG an der Plastech Holding GmbH werde von derzeit 32 auf 90 Prozent steigen. „Durch die Sachkapitalerhöhung wird das Grundkapital der UIAG um rund 47,08 Prozent erhöht werden“, so das Unternehmen.