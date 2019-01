Unbekannter beraubte Mädchen in obersteirischem Einkaufszentrum

Liezen (APA) - Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum im obersteirischen Liezen ein 16-jähriges Mädchen beraubt. Der Mann wollte ihr erst die Handtasche entreißen. Als sie sich wehrte und eine andere 16-Jährige mit ihrem Mobiltelefon die Polizei rufen wollte, griff sich der Räuber das Handy und rannte weg. Die Mädchen blieben unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Jugendliche aus dem Bezirk Liezen war gegen 18.30 Uhr in dem Einkaufszentrum unterwegs, als der junge Mann versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Das Mädchen hielt die Handtasche fest, woraufhin diese beschädigt wurde. Als eine weitere 16-Jährige, ebenso aus dem Bezirk Liezen, schließlich die Exekutive alarmieren wollte, riss ihr der Räuber das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete.

Bei dem Räuber dürfte es sich der Personsbeschreibung zufolge um einen rund 18 Jahre alten Mann von dünner Statur und vermutlich ausländischer Herkunft handeln. Er trug dunkle Kleidung, nähere Angaben konnten die Jugendlichen nicht machen.