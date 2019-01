Gartenhütte in Niederösterreich brannte - Zehn Feuerwehren im Einsatz

Wilhelmsburg (APA) - Eine Gartenhütte ist am Donnerstag in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) in Vollbrand gestanden. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl des Wohnhauses und einen Pkw über. Zehn Feuerwehren waren im Einsatz. Das Wohnhaus konnte dank des raschen Eintreffens der Helfer gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Auslöser für den Brand war laut Polizei ein beheizter Räucherofen.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 12.00 Uhr alarmiert, 97 Feuerwehrmitglieder mit 18 Fahrzeugen rückten aus. Aufgrund von Wasserknappheit musste ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet werden, berichtete die FF St. Pölten-St. Georgen in einer Aussendung. Ein Großtanklöschfahrzeug mit 12.000 Litern stand ebenfalls im Einsatz. „Brand aus“ hieß es gegen 13.00 Uhr.

Den Erhebungen des Bezirksbrandermittlers zufolge ging das Feuer von einem beheizten Räucherofen aus. Die Scheune, darin gelagerte Gegenstände wie Rasenmähertraktor und Reifen sowie ein davor abgestelltes Fahrzeug wurden zerstört, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit. Bei der angrenzenden, ans Wohnhaus angeschlossenen Garage wurden Fassade und Fenster beschädigt. Die Schadenssumme war vorerst nicht bekannt.