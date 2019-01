Langlauf: Stadlober in Oberstdorf-Verfolgung Neunte 1

Oberstdorf (APA) - Langläuferin Teresa Stadlober aus Salzburg hat am Donnerstag auf der fünften Etappe der Tour de Ski in Oberstdorf Rang neun belegt. Der Sieg im Verfolgungsrennen über 10 km Skating ging erneut an Topfavoritin Ingvild Flugstad Östberg, die am Vortag bereits den Klassik-Massenstart-Bewerb über 10 km für sich entschieden hatte. Die Norwegerin baute damit ihre Führung in der Gesamtwertung weiter aus.

Östberg führt vor den letzten beiden Etappen nun 35,4 Sekunden vor der Russin Natalia Neprjajewa, die wie schon Vortag Etappenzweite wurde. Jessica Diggins aus den USA, die sich am Donnerstag nach Fotofinish mit 1:12,6 Minuten Rückstand Rang drei sicherte, liegt als Gesamtdritte bereits 1:22,6 Minuten zurück. Stadlober fehlen als Neunter 3:51,6 Minuten auf Östberg.