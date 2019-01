US-Börsen im Frühhandel sehr schwach - Apple 8,8 Prozent im Minus

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Donnerstag mit klaren Verlusten in den Handel gestartet. Eine Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers Apple hatte am Vorabend die Sorgen um eine Abschwächung der chinesischen Wirtschaft bestätigt.

Gegen 15.55 Uhr fiel der Dow Jones um 1,51 Prozent auf 22.993,34 Zähler. Der S&P-500 Index sank um 1,27 Prozent auf 2.478,18 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 1,83 Prozent auf 6.544,13 Einheiten nach.

Der Bericht von Apple hatte bekräftigt, dass auf die chinesische Konjunktur eine Verlangsamung zukommen könnte: „Wir haben einige Herausforderungen in den Schwellenländern erwartet, aber wir haben die Stärke der wirtschaftlichen Abwärtsbewegung unterschätzt, vor allem in China“, schrieb Konzernchef Apple-Chef Tim Cook in einem Brief an Investoren.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten fielen indes uneinheitlich aus und konnten somit die Börsianer nicht beruhigen. Laut Zahlen des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP ist die Beschäftigung im Privatsektor der USA im Dezember zwar stärker gestiegen als von Ökonomen prognostiziert. Allerdings sind in der vergangenen Woche auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich höher als erwartet ausgefallen.

Bei Betrachtung der Aktie von Apple wurde kurz nach Handelsstart an der Wall Street ein überdurchschnittliches Kursminus von 8,8 Prozent verzeichnet. Aber nicht nur Technologieaktien litten unter den schwachen Umsatzprognosen des iPhone-Herstellers.

Die Titel der Einzelhandelskette Best Buy reagierten mit einem Kursminus von 2,9 Prozent. Experten der UBS erklären sich die Kursverluste unter anderen damit, dass der Absatz der US-Firma zu circa 20 Prozent von iPhone-Verkäufen abhängt.

Skeptische Studien von JPMorgan und RBC sorgten unterdessen bei Tesla für Kursverluste: Die Aktie des E-Autoherstellers verlor zuletzt zwei Prozent.

Ein Mega-Deal sorgte in der US-Pharmabranche dagegen für eine Kurssprung: Bristol-Myers Squibb will den Biotechkonzern Celgene für rund 74 Mrd. Dollar übernehmen, woraufhin die Aktien von Celgene um 27 Prozent nach oben schossen. Der Aufsichtsrat des Übernahmeziels habe dem Geschäft bereits zugestimmt, teilte Bristol-Myers mit. Die Wertpapiere von Bristol-Myers Squibb reduzierten sich indes um 13,4 Prozent.

Die Wertpapiere von Delta Airlines sackten um 8,9 Prozent ab. Trotz optimistischer Aussagen zum vierten Quartal der Fluglinie zeigten sich Investoren pessimistisch.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA300 2019-01-03/16:07