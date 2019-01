Irland gewinnt wegen Brexit rund 4.500 neue Jobs hinzu

Dublin (APA/Reuters) - Irland profitiert vom bevorstehenden EU-Austritt Großbritanniens. Im vergangenen Jahr wurden wegen des Brexit mehr als 4.500 Jobs geschaffen, wie die irische Investitionsbehörde am Donnerstag mitteilte. Mehr als 55 Unternehmen hätte neue Standorte gegründet oder bestehende ausgebaut. Dazu gehören die großen Finanzhäuser Bank of America und Morgan Stanley.

Nach dem EU-Austritt Großbritanniens brauchen in London ansässige Banken eine eigene Gesellschaft mit Banklizenz in einem EU-Land, um ihre Produkte und Dienstleistungen in den verbleibenden 27 Mitgliedstaaten vertreiben zu dürfen. Großbritannien will die EU am 29. März verlassen - zu welchen Bedingungen ist noch offen.

Ausländische Unternehmen beschäftigen in Irland etwa 230.000 Mitarbeiter. Das entspricht rund zehn Prozent der Erwerbstätigen.