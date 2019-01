Inhaftierte iranische Menschenrechtlerin kündigt Hungerstreik an

Teheran/London (APA/AFP) - Die inhaftierte iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi und die britisch-iranische Gefangene Nazanin Zaghari-Ratcliffe wollen aus Protest gegen ihre Haftbedingungen in Hungerstreik treten.

Wegen der Verweigerung ärztlicher Behandlung durch die Leitung des Teheraner Evin-Gefängnisses würden sie vom 14. bis 16. Jänner einen Hungerstreik abhalten, kündigten die beiden Frauen in einem Schreiben am Donnerstag an.

„Wir sind zutiefst beunruhigt und betroffen über die Verweigerung fachärztlicher Behandlung, die vom Gefängnisarzt genehmigt wurde, und protestieren entschieden dagegen“, schrieben Zaghari-Ratcliffe und Mohammadi. Die Journalistin und ehemalige Leiterin des inzwischen verbotenen Zentrums der Menschenrechtsverteidiger sitzt eine zehnjährige Haftstrafe wegen „Bildung und Leitung einer illegalen Gruppe“ und anderen Vorwürfen ab.

Zaghari-Ratcliffe arbeitete für die Stiftung Thomson Reuters, als sie im April 2016 am Teheraner Flughafen festgenommen wurde. Später wurde sie wegen Volksverhetzung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ihr Ehemann Richard Ratcliffe sagte, ihr werde eine vom Gefängnisarzt genehmigte Behandlung wegen Rückenschmerzen, Taubheit in Armen und Beinen und Knoten in den Brüsten verweigert. Auch dürfe sie keinen externen Psychiater sehen.