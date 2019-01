Wiener Rentenmarkt im Späthandel weiter wenig verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, im Verlauf weiter nur minimale Veränderungen gezeigt. So gab die richtungsweisende zehnjährige Referenzanleihe der Republik nur ganz leicht nach. Trotz der Nachrichtenflaute und der Angst vorm Konjunkturabschwung dominierten bei den vergleichbaren Staatspapieren der Länder der Eurozone ebenfalls die Verluste.

Am Datenkalender stand heute in den USA am Nachmittag der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes. Die US-Industrie hat im Dezember überraschend deutlich an Schwung verloren. Der Einkaufsmanagerindex fiel gegenüber dem Vormonat von 59,3 auf 54,1 Punkte. Derart stark war das Barometer seit Oktober 2008 nicht mehr eingebrochen. An der Börse in New York setzte es kurz nach Handelsstart ebenfalls klare Verluste: Die US-Leitindizes brachen in Folge um mehr als 2 Prozent ein.

Um 16.30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,78 um 14 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,64). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,56. Das Tageshoch lag bisher bei 165,10, das Tagestief bei 164,38, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 72 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 461.693 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,29 (zuletzt: 1,28) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,42 (0,42) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,23 (-0,22) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,53 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 49 (zuletzt: 49) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 12 (11) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 104,75 105,15 1,29 105,45 104,18 Bund 28/01 10 0,75 102,90 102,98 0,42 102,95 102,48 Bund 23/03 5 0,00 101,04 101,21 -0,23 101,05 101,05 Bund 20/01 2 3,90 106,76 106,93 -0,53 106,98 106,98 ~