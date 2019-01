Nach Festnahme von angeblichem US-Spion - Anwalt legt Einspruch ein

Moskau/Washington (APA/dpa) - Nach der Festnahme eines US-Amerikaners wegen Spionageverdachts in Russland fordert sein Anwalt die Behörden auf, den Mann auf Kaution wieder freizulassen. Er habe am Donnerstag Einspruch beim zuständigen Gericht in Moskau eingelegt und es aufgefordert, die Entscheidung über die Festnahme von Paul Whelan aufzuheben, sagte der Anwalt der russischen Nachrichtenagentur Interfax.

Art und Höhe der Kaution seien dem Gericht überlassen. Zunächst lag keine Stellungnahme der Richter dazu vor. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte den Mann in Moskau unter Spionageverdacht festgenommen. Er sei auf frischer Tat „bei einem Akt der Spionage“ ertappt worden, teilte der FSB am Montag mit. Nähere Angaben zu den Umständen wurden nicht gemacht. Die Festnahme sei bereits am 28. Dezember erfolgt.

Bei einer Verurteilung drohten dem Mann zwischen 10 und 20 Jahre Haft, hieß es in der FSB-Mitteilung, aus der die Agentur Tass zitierte. Laut dem Anwalt hat das Gericht verfügt, dass Whelan bis zum 28. Februar inhaftiert bleiben könne.

Die US-Regierung hatte von Russland Aufklärung zu der Festnahme Whelans gefordert. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Mittwoch am Rande eines Besuches in Brasilien, die US-Regierung wolle erfahren, was dem Mann vorgeworfen werde. Wenn seine Inhaftierung nicht rechtmäßig sei, werde man seine sofortige Freilassung verlangen. US-Botschafter Jon Huntsman besuchte Whelan nach Angaben des US-Außenministeriums am Mittwoch.