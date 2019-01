Prager Börse schließt wenig verändert

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag wenig verändert geschlossen. Der tschechische Leitindex PX gewann geringfügige 0,07 Prozent auf 990,05 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,67 (Vortag: 0,44) Mrd. tschechischen Kronen.

Auch am zweiten Handelstag des neuen Jahres ging es am tschechischen Aktienmarkt leicht nach oben. Positive Nachrichten kamen aus dem Finanzministerium. Tschechien hat im abgelaufenen Jahr überraschend einen Budgetüberschuss erzielt. Wie Finanzministerin Alena Schillerova auf einer Pressekonferenz mitteilte, erwirtschaftete der Staat einen Überschuss in Höhe von 2,9 Mrd. Kronen, obwohl ein Defizit im Umfang von 50 Mrd. Kronen geplant war.

Bei den Einzelwerten in Prag waren die Titel der beiden im PX notierten österreichischen Unternehmen Erste Group (plus 3,12 Prozent) und Vienna Insurance Group (VIG) (plus 0,10 Prozent) unter den vier Gewinnern. Daneben verzeichneten noch die Aktien von PFNonwovens (plus 0,25 Prozent) und CETV (plus 0,16 Prozent) leichte Kurszuwächse.

Unverändert aus dem Handel gingen die Bankaktien Komercni Banka und Moneta Money Bank. Deutliche Verluste mussten die Anteilsscheine des Softwareunternehmens Avast (minus 2,44 Prozent) und die Papiere des Mobilfunkers O2 C.R. (minus 1,23 Prozent) hinnehmen.

