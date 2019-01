US-Militär: Haben zehn Al-Shabaab-Kämpfer in Somalia getötet

Mogadischu (APA/dpa) - US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bei einem Luftangriff in Somalia zehn Kämpfer der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet. Man habe mit der Attacke am Mittwoch in Dheerow Sanle im Süden des Landes die Freiheiten der Terrorgruppe verringern und Druck aufbauen wollen, teilte das US-Militär am Donnerstag mit. Zivilisten wurden den Angaben zufolge weder verletzt noch getötet.

Somalia am Horn von Afrika ist seit Jahren instabil. Die Regierung in Mogadischu hat in vielen Teilen des Landes wenig zu sagen. Es herrschen etliche Konflikte zwischen Klans, zudem kontrollieren die Al-Shabaab-Terroristen weite Teile des Zentrums und des Südens. Die Extremisten, die Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida haben, wollen in Somalia einen fundamentalistischen Gottesstaat errichten.

Die US-Streitkräfte sowie eine Friedensmission der Afrikanischen Union (AU) unterstützen das somalische Militär im Kampf gegen Al-Shabaab. Das US-Militär fliegt häufig Luftangriffe gegen Kämpfer der Terrorgruppe.