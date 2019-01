Pkw-Lenker rammte in Graz Linienbus - zwei Menschen verletzt

Graz (APA) - Ein Bus ist am Donnerstag in Graz auf einer eigenen Spur von einem nach rechts abbiegenden Pkw-Lenker gerammt worden. Der Buslenker versuchte auszuweichen, schlitterte aber über einen Gehsteig, krachte durch eine Gartenmauer und prallte gegen ein Haus. Der Busfahrer (53) wurde leicht, eine 72 Jahre alte Businsassin schwer verletzt. Beide wurden laut Landespolizeidirektion ins UKH Graz gebracht.

Der Busfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 10.55 Uhr auf dem Fahrstreifen für Öffis in der Kärntner Straße in Richtung Stadt unterwegs, im Bus befanden sich fünf Fahrgäste. Zur selben Zeit fuhr ein 29 Jahre alter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz auf dem Fahrstreifen unmittelbar links. Der Weizer wollte nach rechts in eine Gemeindestraße einbiegen und hatte dabei vermutlich den nachfolgenden Bus übersehen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen und an der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden. Die Berufsfeuerwehr barg beide Wracks.