Streiks der deutschen Geldtransporter-Fahrer gehen am Freitag weiter

Berlin (APA/dpa) - Die Warnstreiks der Geldtransport-Fahrer in Deutschland gehen in den dritten Tag. Die Gewerkschaft Verdi rief für Freitag erneut zu Arbeitsniederlegungen auf. Dies teilte sie am Donnerstagnachmittag mit. Verdi will so den Druck auf die Arbeitgeberseite in dem Gehaltsstreit erhöhen. Die fünfte Verhandlungsrunde begann am Donnerstag in Berlin. Für Freitag waren weitere Gespräche geplant.

Am Mittwoch und Donnerstag waren laut Verdi deutschlandweit rund 3.000 Beschäftigte der Geld- und Wertdienstbranche in den Ausstand getreten. Die Auswirkungen des Streik hielten sich nach Angaben des deutschen Handelsverbands in Grenzen. Vereinzelt gab es am Donnerstag an Bankomaten Lieferverzögerungen von Bargeld, berichtete die Deutsche Kreditwirtschaft. Geschäfte und Supermärkte hingegen haben sich auf die Warnstreiks eingestellt und vorab mit mehr Wechselgeld eingedeckt.

Falls die Arbeitsniederlegungen in der kommenden Woche großflächig ausgedehnt werden sollten, könnte es in Deutschland zu Engpässen in der Bargeldversorgung kommen, hieß es.