Europas Leitbörsen schließen deutlich im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Donnerstag mit sehr deutlichen Verlusten beendet. Eine Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers Apple deutete auf eine Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft hin und schürte damit weitere Sorgen um die Weltkonjunktur. Der Euro-Stoxx-50 sackte um 1,29 Prozent auf 2.954,66 Zähler ab.

Die neuen Prognosen von Apple rüttelten die europäischen Zulieferer des Konzerns regelrecht durch. Ein solcher Wert waren die Aktien der heimischen ams AG, die um 23,2 Prozent abrutschten. Aber auch Dialog Semiconductor reduzierten sich um überdurchschnittliche 9,70 Prozent; die Titel von Sicroelectronics (STM) verloren 11,7 Prozent. Innerhalb des Euro-Stoxx-50 sanken die Aktien der ASML Holding um 4,2 Prozent.

Experten der Credit Suisse (CS) erklärten in einer Analyse zu Apples Bericht, die Papiere des heimischen ams-Konzerns, jene der deutschen Dialog Semiconductor und die Titel der STM seien die europäischen Zulieferer, deren Kurse am beträchtlichsten den Zahlen von Apple ausgesetzt seien. Unter der Annahme, dass die Anzahl der verkaufen iPhone-Modelle um 5 Mio. Stück sinke, solle sich der Viertquartalsabsatz 2018 der drei Firmen um eine einstellige Prozentzahl verringern, rechneten die CS-Experten vor.

Die Belastung von der Gewinnwarnung Apples spürten aber auch Titel außerhalb der Technologiebranche. In Luxusmarken investierte Anleger machen sich ebenfalls zunehmend Sorgen um den Wachstumsmarkt China, weshalb wohl LVMH und Kering heute um jeweils 3,8 und 5,5 Prozent nachgaben.

In London rückte ein Handelsbericht des Einzelhändlers Next in den Fokus. Die Aktien des Konzerns gewannen heute 4,1 Prozent, nachdem er die Absatzzahlen zu seinem Weihnachtsgeschäft veröffentlicht hatten. Darin war vor allem ein Anziehen von Onlineverkäufen zu beobachten. Davon angetrieben legten auch die Titel des Branchenrivalen Marks & Spencer um 1,3 Prozent zu.

In Frankfurt schlossen indes Papiere des Onlinehändlers Zalando um 4,4 Prozent fester. Doch dürfte weniger die Umsatzzahlen von Next als vielmehr ein Interview des Start-Up-Gründers Marcel Münch den Kurswert gestützt haben. Münch bezeichnete Zalando als potenziellen „Übernahmekandidaten“, sollte der chinesische Alibaba-Konzern künftig in Europa investieren.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.771,45 0,60 0,02 2.770,85 Frankfurt DAX 10.416,66 -163,53 -1,55 10.580,19 London FT-SE-100 6.692,66 -41,57 -0,62 6.734,23 Paris CAC-40 4.611,48 -77,91 -1,66 4.689,39 Zürich SPI 9.858,59 28,53 0,29 9.830,06 Mailand FTSEMIB 18.218,40 -112,59 -0,61 18.330,99 Madrid IBEX-35 8.523,30 -26,70 -0,31 8.550,00 Amsterdam AEX 480,41 -6,16 -1,27 486,57 Brüssel BEL-20 3.221,50 -1,64 -0,05 3.223,14 Stockholm SX Gesamt 1.393,52 -12,33 -0,88 1.405,85 Europa Euro-Stoxx-5 2.954,66 -38,52 -1,29 2.993,18

0

Euro-Stoxx 323,80 -3,94 -1,20 327,74 ~

