Börse London schließt mit Verlusten, FTSE-100 verliert 0,62 Prozent

London (APA) - Die Londoner Börse ging am Donnerstag mit Verlusten aus dem Handel. Eine Umsatzwarnung von Apple hatte in Europa für Verunsicherung unter den Anlegern gesorgt. Der FTSE-100 Index schloss bei 6.692,66 Punkten und einem Minus von 0,62 Prozent.

Der Bericht des iPhone-Herstellers hatte bekräftigt, dass auf die chinesische Konjunktur eine Verlangsamung zukommen könnte: „Wir haben einige Herausforderungen in den Schwellenländern erwartet, aber wir haben die Stärke der wirtschaftlichen Abwärtsbewegung unterschätzt, vor allem in China“, schrieb Konzernchef Apple-Chef Tim Cook in einem Brief an Investoren.

Dies lieferte Börsianern genügend Grund, einen weiteren Verlusttag an den Weltbörsen einzuleiten. Zumal bereits am Vortag überraschend schwache Konjunkturdaten aus der Volksrepublik belastet und die chinesische Führungsriege mit einer Annexion Taiwans gedroht hatten.

Unter den Einzelwerten rückte ein Handelsbericht des Einzelhändlers Next in den Fokus. Die Aktien des Konzerns gewannen heute 4,1 Prozent, nachdem Next die Absatzzahlen zu seinem abgeschlossenen Weihnachtsgeschäft veröffentlicht hatte. Darin war vor allem ein Anziehen des Onlinehandels zu beobachten. Davon angetrieben legten auch die Titel des Branchenrivalen Marks & Spencer (plus 1,3 Prozent) zu.

