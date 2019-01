US-Börsen rutschen tiefer in Verlustzone - Dow 2,39 Prozent im Minus

New York (APA) - Die US-Börsen sind am Donnerstag im Verlauf tiefer in die Verlustzone gerutscht. Die gesenkte Umsatzprognose von Apple und schwache Daten zur Stimmung in der Industrie drückten die Stimmung an der Wall Street.

Der Dow Jones notierte gegen 19.35 Uhr um 2,39 Prozent tiefer bei 22.790,00 Punkten. Der marktbreite S&P-500 verlor 1,91 Prozent auf 2.461,87 Zähler. Der Technologieindex Nasdaq Composite gab um 2,41 Prozent auf 6.505,75 Einheiten nach.

Thema des Tages war die am Vorabend nach Börsenschluss veröffentlichte Umsatzwarnung von Apple. Das vergangene Weihnachtsgeschäft ist für den iPhone-Hersteller deutlich schlechter gelaufen als erwartet. Das Unternehmen senkte die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate auf 84 Mrd. Dollar, während zuvor 89 bis 93 Mrd. erwartet worden waren. Die Korrektur gehe vor allem auf die schwächeren iPhone-Verkäufe in China zurück, sagte Konzernchef Tim Cook. „Dies hatte einen deutlichen größeren Einfluss als von uns erwartet.“

In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Aktien des Einzelhändlers Best Buy, die zwischenzeitlich knapp fünf Prozent nachgaben. Die Analysten der UBS bezeichneten die gesenkte Apple-Prognose als Herausforderung für das Unternehmen, da es rund 20 Prozent seines Umsatzes mit Apple-Produkten erziele. Im Verlauf grenzten die Titel ihre Verluste jedoch deutlich ein und notierten zuletzt nur mehr knappe 0,13 Prozent im Minus.

Auch in der Chipbranche wirkte sich die Umsatzwarnung von Apple negativ aus. Branchenwerte wie D (minus 8,79 Prozent), Broadcom (minus 7,12 Prozent) und Nvidia (minus 5,43 Prozent) stürzten regelrecht ab.

Doch nicht nur Apple enttäuschte die Anleger, auch die Aktien von Delta Air Lines gerieten nach einer gesenkten Umsatzerwartung unter Druck und brachen um knapp neun Prozent ein. Die Durchschnittserlöse sollen im vierten Quartal 2018 im Jahresvergleich nur noch um 3 Prozent statt wie zuvor prognostiziert um 3,5 Prozent steigen, teilte die Fluggesellschaft mit.

Auch für die Titel des Branchenkollegen American Airlines Group ging es deutlich nach unten: Im Verlauf lagen sie 7,88 Prozent im Minus.

Schwer unter Druck gerieten außerdem die Aktien von Bristol-Myers Squibb. Sie stürzten um 14,59 Prozent ab, nachdem bekannt wurde, dass der Pharmakonzern den Biopharma-Spezialisten Celgene für den Gegenwert von rund 74 Milliarden US-Dollar kaufen will. Celgene-Aktionäre sollen pro eigener Aktie ein BMS-Papier und 50 Dollar erhalten. Die Celgene-Aktien zogen um knapp 22 Prozent an.

Keine Unterstützung für den Handel lieferten außerdem Daten aus der US-Industrie. Die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe hat sich im Dezember überraschend deutlich eingetrübt. Der ISM-Einkaufsmanagerindex fiel von 59,3 Punkten im Vormonat auf 54,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Es war der stärkste monatliche Rückgang seit dem Jahr 2008 und der niedrigste Stand seit November 2016. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 57,5 Zähler gerechnet.

