US-Aufsicht: Trotz Marktturbulenzen keine Sorgen um US-Banken

Washington (APA/Reuters) - Auch die US-Einlagensicherung FDIC macht sich nach eigenen Angaben, trotz der jüngsten Verwerfungen an der Wall Street, keine Sorgen um die Verfassung amerikanischer Banken. „Die jüngsten Bewegungen am Markt haben uns keinerlei Grund zur Besorgnis gegeben“, sagte die Chefin der Aufsichtsbehörde, Jelena McWilliams, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

„Nichts von dem, was im Dezember passiert ist, hat uns beunruhigt“, berichtete sie. Der US-Aktienmarkt hat 2018 erstmals seit einer Dekade Verluste hinnehmen müssen. Besonders im Dezember war es zeitweise steil bergab gegangen. Die USA sind seitdem darauf bedacht, keinen Zweifel an der Stärke ihrer Banken aufkommen zu lassen.

So hatte am Mittwoch das Büro der US-Bankenaufsicht OCC mitgeteilt, die US-Geldhäuser seien gut aufgestellt, um noch schlechtere Marktbedingungen zu verkraften. Finanzminister Steven Mnuchin hatte bereits vor eineinhalb Wochen gesagt, er habe mit den Chefs der sechs größten US-Banken telefoniert und diese hätten erklärt, genug Geld für die Kreditvergabe zur Verfügung zu haben.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch den jüngsten Kursrutsch am US-Aktienmarkt als „Panne“ bezeichnet und gesagt, sobald die verschiedenen Handels-Verträge der USA mit anderen Ländern unterschrieben seien, werde es an den Märkten wieder bergauf gehen. Am Donnerstag gaben die großen US-Indizes weitere rund zwei Prozent nach. Dazu trugen ein überraschend schwacher Quartalsumsatz bei Apple und maue US-Konjunkturdaten bei.