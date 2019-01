US-Autoverkäufe gingen 2018 zurück

Chicago (APA/AFP/dpa) - Die Zahl der Autoverkäufe ist in den USA im vergangenen Quartal zurückgegangen. Laut am Donnerstag veröffentlichten Unternehmensdaten setzte sich der Trend weg vom Kleinwagen und Limousinen hin zu großen SUV und Pick-up-Trucks weiter fort.

Der größte US-Autobauer General Motors meldete einen Rückgang der Verkaufszahlen um 2,7 Prozent im vierten Quartal und um 1,6 Prozent im gesamten Jahr. Bei Ford gingen die Verkaufszahlen im Dezember um 8,8 Prozent zurück, insgesamt setzte das Unternehmen 3,5 Prozent weniger Autos ab als 2017.

Dagegen konnte FCA US, die US-Tochter von Fiat Chrysler, einen Anstieg der Verkaufszahlen um 14 Prozent im Dezember melden, übers Jahr gesehen stiegen die Verkäufe um neun Prozent. Toyota wiederum meldete einen Rückgang der Verkaufszahlen um 0,9 Prozent im Dezember und 0,3 Prozent im gesamten Jahr 2018.

Die Kernmarke von Volkswagen fuhr dank ihrer SUV-Modelle das zweite Jahr in Folge ein Absatzplus ein. 2018 legten die Verkäufe der VW-Pkw um 4,2 Prozent auf 354.064 Wagen zu, wie das Unternehmen am Donnerstag an seinem US-Sitz in Herndon (Virginia) mitteilte.