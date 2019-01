Frau von französischem Islamisten Cherif in Untersuchungshaft

Paris (APA/AFP) - Die Frau des bekannten französischen Islamisten Peter Cherif ist am Donnerstag in Untersuchungshaft genommen worden. Gegen Soulef A. sei ein Ermittlungsverfahren wegen „Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung“ und Finanzierung einer Terrortat eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit.

Bei einer Anhörung am kommenden Montag solle darüber entschieden werden, ob sie in Haft bleibe. Die Beschuldigte war Mitte Dezember mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Dschibuti festgenommen worden und am Sonntag nach Frankreich gebracht worden. Peter Cherif war bereits Ende Dezember an sein Heimatland überstellt worden, um dort seine Haftstrafe anzutreten.

Der 36-Jährige war 2011 kurz vor seiner Verurteilung außer Landes geflohen. Weil er 2004 im Irak für das Terrornetzwerk Al-Kaida gekämpft hatte, wurde er in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Nach Cherifs Rückkehr nach Frankreich leitete die Justiz zudem ein formelles Ermittlungsverfahren wegen seiner Aktivitäten im Jemen ein. Er wird in diesem Zusammenhang ebenfalls der „Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung“ beschuldigt. Cherif soll zur Führung von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel (Aqap) gehört haben.

Cherif hatte auch in engem Austausch mit den „Charlie Hebdo“-Angreifern Said und Cherif Kouachi gestanden. Die Kouachi-Brüder hatten am 7. Jänner 2015 beim Angriff auf die französische Satirezeitung „Charlie Hebdo“ in Paris zwölf Menschen getötet. Die beiden Islamisten wurden einige Tage später von Spezialeinheiten der Polizei erschossen. Auch wenn einige Medien Cherif als möglichen Auftraggeber des Anschlags nennen, wurde in diesem Zusammenhang kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet.