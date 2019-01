Deutsche Bahn und Lokführer vor Tarifeinigung

Berlin (APA/dpa) - In den Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL zeichnet sich eine Einigung ab. Die Deutsche Bahn hat für Freitagvormittag (9.30 Uhr) zu einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der GDL in Frankfurt am Main eingeladen. Am Vortag hatte sie dies nur im Falle einer Einigung angekündigt. Weder die Bahn noch die GDL wollten sich zunächst äußern.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wollen beide Seiten „über den Stand der Verhandlungen informieren“. Im Dezember hatte die Bahn schon mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ein Tarifergebnis erzielt.

