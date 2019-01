Brasiliens neuer Präsident reist zum Weltwirtschaftsforum nach Davos

Brasilia/Davos (APA/AFP) - Der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro nimmt am Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum/WEF) in Davos teil. Er werde zu dem Treffen Ende Jänner in die Schweiz reisen, sagte der rechtsextreme Politiker am Donnerstag dem Fernsehsender SBT. „Das wird meine erste Reise außerhalb von Brasilien sein.“

Begleitet wird Bolsonaro demnach von seinem Wirtschaftsminister Paulo Guedes. Während seiner Abwesenheit soll ihn Vizepräsident Hamilton Mourao in Brasilien vertreten.

Das Weltwirtschaftsforum in Davos findet heuer vom 21. bis zum 25. Jänner statt. In dem Schweizer Wintersportort wird der brasilianische Staatschef, der am Dienstag sein Amt angetreten hatte, unter anderem auf US-Präsident Donald Trump treffen. Bolsonaro gilt als Anhänger Trumps und teilt mit ihm eine ähnliche Weltsicht der nationalen Abschottung.