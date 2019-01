Unkomplizierte Monster: Nicolas Mahler beschwört „Das Ritual“

Wien (APA) - Sie stampfen und kämpfen, speien und brüllen: In der Welt der japanischen Monsterfilme um „Godzilla“ geht es nicht gerade zimperlich zu. Doch hinter den Kulissen schaut es anders aus, wie Comiczeichner Nicolas Mahler in seinem neuesten Band „Das Ritual“ zeigt. Darin widmet er sich dem japanischen Effektkünstler Tsuburaya Eiji, der in den 50ern und 60ern an Männern in Gummikostümen Hand anlegte.

Auf Basis dieser realen Figur entwickelt Mahler in seiner typisch lakonischen Art ein Kaleidoskop der filmischen Mittel jener Zeit, bringt die Action mit wenigen Strichen auf den Punkt und beweist auch in ruhigen Momenten viel Gefühl. Immerhin begegnet der Leser einem Mann, der sich ganz und gar seinen Monster hingibt. Story, Handlungsstränge, Glaubwürdigkeit? Sind diesem ruhigen Gesellen völlig egal. Er gab sich mit den Tricksequenzen zufrieden. „Da hatte ich komplett freie Hand. Was will man mehr?“

Und so blickt man Eiji (dessen Name nie genannt wird) über die Schulter, während er bis zu diesen in einem Modell Tokios steckt oder sich artig bei den Protagonisten bedankt. Schauspieler seien ihm ja immer zu umständlich gewesen, außer eben jenen Männern „in Monsterkostümen. Die waren unkompliziert.“ Und mussten einiges über sich ergehen lassen, wie man nach dem „Ritual“, das seinen Titel aus der sich ständig wiederholenden Anordnung von Aufbau und Zerstörung bezieht, weiß. Es ist eine eigenwillige Balance aus Melancholie, Humor und Ehrerbietung, die Mahler hier vorlegt.

Wirklich nahe kommt man seinem Thema bei der Buchpräsentation am Sonntag (6.1.): Im Filmmuseum Wien hält Nicolas Mahler nämlich nicht nur eine „Monsterclass“ ab, sondern steht im Anschluss auch Ishiro Hondas „Godzilla“-Klassiker von 1954 auf dem Programm. Das Stampfen nimmt kein Ende...

(S E R V I C E - Nicolas Mahler: „Das Ritual“, Reprodukt, 64 Seiten, 14,40 Euro; Präsentation am 6. Jänner um 16 Uhr im Filmmuseum Wien inklusive eines Screenings von „Godzilla“, www.filmmuseum.at; www.mahlermuseum.com; www.reprodukt.com)