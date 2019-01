Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit fester Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 28 Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (2.771,45) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.765,00 und 2.805,00 Einheiten.

Auch an anderen Börsen in Europa stellen sich Händler auf Gewinne zu Handelsauftakt ein. Nach den Verlusten vom Vortag dürften sich die Märkte zum Wochenschluss etwas erholen. Am Donnerstag noch hatten schwache Verkaufszahlen zum Weihnachtsgeschäft von Apple die Angst der Anleger vor einem Abschwung der Weltwirtschaft weiter geschürt.

Mit Spannung erwartet wird jetzt der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. In Europa stehen zudem mehrere Einkaufsmanagerindizes zur Veröffentlichung an. Aufmerksam verfolgt werden auch weiter alle Entwicklungen rund um den Brexit und die Politik von US-Präsident Donald Trump.

Am Donnerstag hatte der ATX behauptet mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 2.771,45 Punkten geschlossen. Bei höherem Volumen gesucht waren vor allem die Finanzwerte Erste Group (plus 2,88 Prozent), VIG (plus 2,80 Prozent) und Raiffeisen (plus 1,83 Prozent). Die größten Gewinner im prime market waren Semperit (plus 6,26 Prozent), die größten Verlierer waren Rosenbauer (minus 4,60 Prozent).

~ ISIN AT0000999982 ~ APA078 2019-01-04/08:55