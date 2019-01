Börse Tokio startet mit klaren Verlusten ins neue Jahr

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag deutliche Verluste eingefahren. Der japanische Leitindex tickerte nach langer Handelspause damit zum ersten Mal im neuen Jahr: Montag bis Donnerstag waren die Börsen in Japan geschlossen geblieben. An den Weltbörsen war unterdessen der Jahresstart wenig enthusiastisch verlaufen.

Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 452,81 Punkten oder 2,26 Prozent bei 19.561,96 Zählern. Der Topix Index verlor um 22,93 Punkte oder 1,53 Prozent auf 1.471,16 Einheiten. 63 Kursgewinnern standen 156 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 6 Titel.

In der vergangenen Handelswoche hatte sich die japanische Landeswährung Yen einmal mehr als sicherer Hafen entpuppt. Verunsicherung an den Weltbörsen verhalfen dem heimischen Yen zu Auftrieb: der US-Dollar stand zuletzt bei 107,95 Yen und damit um drei Prozent tiefer als noch in der Woche zuvor. Der starke Yen macht wiederum Japans Exporte im Ausland teurer.

Bei den Sektoren an der Börse in Japan verloren die Präzisionsgerätehersteller sowie Chemie- und Metallwerte am deutlichsten. In positives Terrain konnten sich hingegen die Energieversorger retten.

An die Spitze im Leitindex Nikkei setzten sich Aktien von Tokyo Electric Power mit mehr als plus 6 Prozent. Ebenfalls unter den Hauptgewinnern lag der Versorger Kansai Electric Power mit plus 4,73 Prozent.

Ein solides Plus konnte der Einzelhandelsriese Seven & I Holdings verbuchen, dessen Papiere sich um mehr als 3 Prozent verteuerten. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Supermarktkette 7-Eleven.

Stärkster Verlierer am ersten Handelstag im neuen Jahr waren die Aktien des Elektronikkonzerns Taiyo Yuden. Sie verloren mehr als 9 Prozent an Wert.

