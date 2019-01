Kleinflugzeug-Absturz in Tirol mit zwei Toten: Überladung als Ursache

Innsbruck (APA) - Die Hauptursache für den Absturz eines Kleinflugzeugs im Bereich des Flughafens Innsbruck mit zwei Toten Ende April steht fest: Das Flugzeug habe aufgrund von Überladung - 640 statt maximal 500 Kilogramm - nicht in eine sichere Steiggeschwindigkeit beschleunigt werden können und sei somit wegen Auftriebsmangels nicht mehr steuerbar gewesen, berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ (Freitagsausgabe).

Das habe in Verbindung mit der Föhnlage zum tödlichen Absturz geführt. Zu diesem Schluss kam laut „TT“ der technische Sachverständige. Ein Fremdverschulden lag also nicht vor, die Staatsanwaltschaft stellte alle Ermittlungen ein.

Das motorisierte, in der Schweiz zugelassene Kleinflugzeug war zunächst am Flughafen in der Tiroler Landeshauptstadt gelandet. Nach dem Auftanken und dem darauffolgenden Start schien zunächst alles in Ordnung zu sein, dann driftete die Maschine Zeugenaussagen zufolge jedoch plötzlich in Richtung Süden ab, verlor rasch an Höhe und stürzte auf eine Wiese südlich des ÖTC-Stützpunkts. Der Pilot, ein 54-jähriger Schweizer und sein 59-jähriger Begleiter waren auf der Stelle tot.