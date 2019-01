Winterwetter - Unfälle und Einsätze für Feuerwehren in Steiermark

Liezen/Graz (APA) - Die Schneefälle haben am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag in der Steiermark über hundert Feuerwehreinsätze wegen Verkehrsunfällen und umgestürzter Bäume notwendig gemacht. Bei Gröbming im Bezirk Liezen blockierten in der Nacht mehrere hängen gebliebene Fahrzeuge die Ennstalbundesstraße (B320). In Landl kam ein Oberösterreicher mit seinem Pkw von der Straße ab und wurde verletzt.

In der ganzen nördlichen Steiermark und teils auch im Süden des Landes mussten Feuerwehren zur Bergung von Fahrzeugen ausrücken, die aufgrund der winterlichen Verhältnisse von den Straßen gerutscht waren. Laut Landesfeuerwehrverband wurde bei diesen Unfällen niemand ernsthaft verletzt. In der Nacht auf Freitag mussten die Feuerwehren Pruggern und Gröbming auf der Ennstalbundesstraße am berüchtigten Simeterbühel südwestlich von Gröbming helfen: Auf diesem steilen und engen Straßenstück waren Pkw und Lkw hängengeblieben. Die Wehren machten sie wieder flott bzw. halfen auf einem Sattel-Zugfahrzeug Schneeketten zu montieren. Die B320 war für einige Stunden gesperrt.

In Landl (Bezirk Liezen) war ein 54-jähriger Lkw-Lenker aus dem OÖ-Bezirk Rohrbach am Abend im Ortsteil Gams von der abschüssigen Gemeindestraße gerutscht. Das Schwerfahrzeug stürzte in einen Graben. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Waidhofen an der Ybbs (NÖ) eingeliefert.