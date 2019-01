Wiener Börse (Eröffnung) - ATX legt 1,5 % zu, Handelsstreit im Fokus

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 9.45 Uhr um 42,21 Punkte bzw. 1,52 Prozent auf 2.813,66 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es im Frühhandel nach oben. Für bessere Stimmung sorgte Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China.

In der Nacht auf Freitag hatte China den Besuch einer US-Delegation in Peking angekündigt. US-Regierungsvertreter werden am Montag zu zweitägigen Gesprächen erwartet, teilte Chinas Handelsministerium mit.

Gut gesucht waren im Frühhandel voestalpine und legten 2,65 Prozent zu. Aktien aus dem Automobil- und Industriebereich profitierten besonders von der Entspannung im Handelskrieg, hieß es.

Bei höherem Volumen nachgefragt waren auch Raiffeisen (plus 2,50 Prozent) und Erste Group (plus 1,82 Prozent). Auch an anderen Börsen zeigten sich Bankwerte fest.

Die größten Gewinner im prime market waren Zumtobel mit einem Plus von 2,78 Prozent. Die größten Verlierer waren AG mit einem Abschlag von 1,84 Prozent.

Mit Spannung erwartet wird an den Märkten jetzt der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember. Schon veröffentlichte Daten lassen hier auf positive Nachrichten hoffen, schreiben die Analysten der Helaba. In Europa stehen zudem am Vormittag noch Inflationsdaten an.

Der ATX Prime notierte bei 1.421,94 Zählern und damit um 1,43 Prozent oder 20,11 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 30 Titel mit höheren Kursen, zwei mit tieferen und keiner unverändert. In fünf Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 373.357 (Vortag: 351.134) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,65 (8,23) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

