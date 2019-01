Finanzministerium Italiens schaltet sich bei Carige ein - Zeitung

Mailand (APA/Reuters) - Im Ringen um die Zukunft des italienischen Kriseninstituts Banca Carige hat sich einem Medienbericht zufolge der Staat eingeschaltet. Es gebe Gespräche zwischen dem Finanzministerium und dem Geldhaus über den Erwerb eines guten Teils von faulen Krediten im Volumen von 3,7 Mrd. Euro, berichtete die Zeitung „Il Messaggero“ am Freitag.

Die Bilanz des schwächelnden Geldhauses solle auf diesem Weg aufgebessert werden, um es so für mögliche Fusionspartner attraktiver zu machen.

Seit Weihnachten spreche die „Bad Bank“ des Finanzministeriums zur Abwicklung notleidender Kredite mit dem in Genua ansässigen Geldhaus, berichtete die Zeitung. Carige sitze auf Darlehen im Volumen von rund 2 Mrd. Euro, die wahrscheinlich nicht mehr zurückgezahlt würden sowie auf ausfallgefährdeten im Umfang von 1,7 Mrd. Euro. Die „Bad Bank“ war bereits bei der Rettung der Banca Monte dei Paschi di Siena und zweier Institute aus dem Veneto zum Einsatz gekommen.

Die Zeitung zitierte in dem Bericht einen Brief der Europäischen Zentralbank (EZB) an Carige, wonach das Geldhaus eine Reihe von anhaltend kritischen Problemen beim Kapital, bei der Liquidität und der Unternehmensführung aufweise. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, Carige zu stabilisieren, hat die EZB-Bankenaufsicht inzwischen drei Interimsverwalter und einen Überwachungsausschuss für das Institut eingesetzt. Durch die Zwangsverwaltung soll die Bank wieder in ruhigeres Fahrwasser gebracht werden.