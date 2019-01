Brand in Reihenhausanlage im Bezirk Baden: Ermittlungen zur Ursache

Traiskirchen (APA) - Nach einem Brand Donnerstagabend in einer Reihenwohnhausanlage in Traiskirchen (Bezirk Baden) hat die Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Zwei Feuerwehren mit mehr als 40 Mitgliedern waren bei den Löscharbeiten im Einsatz, berichtete das Bezirkskommando. Eine Pergola stand in Flammen, umliegende Mehrparteienhäuser wurden evakuiert. Es gab keine Verletzten, sagte ein Polizeisprecher.

Die Helfer wurden gegen 20.00 Uhr zum Einsatzort in Tribuswinkel, einem Teil der Stadtgemeinde Traiskirchen, alarmiert. Kurz nach 21.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Das betroffene Haus ist laut Polizei unbewohnbar. Außenfassade sowie ein Nachbarobjekt wurden beschädigt.