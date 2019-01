Winterwetter - Land Tirol warnt vor „winterlichem Wochenende“

Innsbruck (APA) - Das Land Tirol hat am Freitag vor dem bevorstehenden „winterlichen Wochenende“ gewarnt. Prognosen gehen von 50 bis 100 Zentimetern Neuschneezuwachs in den Tälern des Unterlands und am Osttiroler Tauernkamm aus, hieß es in einer Aussendung. Vor allem in klassischen Staulagen können sogar noch größere Neuschneemengen möglich sein. Im Westen Tirols hingegen fallen die Niederschläge geringer aus.

Neben dem Landeshubschrauber wurde auch ein Hubschrauber des Österreichischen Bundesheeres am Stützpunkt Schwaz sowie ein Lawineneinsatzzug in der Standschützenkaserne in Bereitschaft gesetzt. Damit sollen bei etwaigen Einsätzen die zivilen Einsatzkräfte am Boden und aus der Luft unterstützen bzw. Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen durchgeführt werden.

Der intensive Schneefall, gekoppelt mit stürmischen Nordwind, der Schneeverfrachtungen mit sich bringt, führen zu einer instabilen Schneedecke und einem Anstieg der Lawinengefahr, mahnte Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndiensts der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes, neuerlich: „Es gilt generelle Vorsicht im Gelände und Gebirge - ich rate dringend davon ab, sich im freien Skiraum aufzuhalten.“

Besondere Hotspots seien das Karwendel, der Rofan, die Kitzbüheler Alpen sowie der Zillertaler und der Tauernhauptkamm. Hier könne sogar die höchste Lawinenwarnstufe 5 erreicht werden. Auf regionaler Ebene seien bereits Vorkehrungen getroffen worden, um im Ernstfall bestmöglich gerüstet zu sein.

Zudem erwarteten die Experten erhebliche Verkehrsbehinderungen. „Lebhaft wird der Verkehr am bevorstehenden Wochenende auf allen Durchzugsrouten und vor allem auf folgenden Strecken sein: Auf der Fernpassstrecke (B179), abschnittsweise auf der Inntal Autobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Eiberg Straße (B173), in den Seitentälern des Inntales wie etwa im Zillertal (B169) sowie auf allen Zubringerstraßen in und aus Skigebieten“, betonte Günther Salzmann, stellvertretender Leiter der Tiroler Verkehrsabteilung. Der prognostizierte Schneefall werde die Situation zusätzlich verschärfen. Insbesondere am Fernpass sollte von nicht zwingend notwendige Fahrten abgesehen werden.