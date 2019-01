Umfrage: Klare Mehrheit der Dänen bekennt sich zur EU

Kopenhagen (APA/dpa) - Die Europäische Union erhält in Dänemark angesichts des bevorstehenden EU-Austritts Großbritanniens deutlich mehr Zuspruch als zuvor. Die klare Mehrheit der Dänen lehnt eine dänische Version eines Brexits in einer Befragung des Forschungsinstitutes Kantar Gallup ab, wie die Zeitung „Berlingske“ am Freitag berichtete.

Demnach gaben 66 Prozent der Befragten an, dass sie im theoretischen Falle eines Referendums über die EU-Zugehörigkeit Dänemarks gegen einen Austritt stimmen würden. Nur 22 Prozent wären dann für ein Ende der EU-Mitgliedschaft, 12 Prozent sind unentschlossen.

Die Mehrheit der Briten hatte im Juni 2016 in einem Referendum dafür gestimmt, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen solle. Für viele in der EU kam das damals überraschend. Ende März soll der EU-Austritt der Briten formal erfolgen.

Dänemark ist - ebenso wie Großbritannien - seit 1973 EU-Mitglied. Nach Angaben von „Berlingske“ hat sich der Zuspruch der Dänen seit dem britischen Votum vor eineinhalb Jahren signifikant verschoben. Vor dem Referendum habe beinahe jeder dritte Befragte angegeben, Dänemark sollte Großbritannien auf seinem Weg aus der EU folgen, sollten die Briten für den Brexit stimmen.